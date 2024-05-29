Фестиваль песочной скульптуры вновь вернут к жизни в Челябинске

В челябинском Горсаду имени Пушкина пройдет Фестиваль песочной скульптуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, открытие фестиваля состоится в предстоящую субботу, 1 июня, в 12:00. В настоящее время шедевры из песка приводят в порядок после зимы. Есть пострадавшие скульптуры, но большая часть прекрасно сохранилась.

«В этом году площадку пополнят восемь новых объектов, и не только из песка. Одна из новых скульптур – корабль «Алые паруса» высотой 6 метров. На верхней площадке установили новую скульптуру «Сцена», которая станет фоном для выступления артистов на мероприятиях выходного дня», – рассказали представители регионального кабинета министров.

Кроме того, впервые появятся лэнд-арт-объекты, которые будут стоять круглый год. Среди них – скелет кита из дерева и металла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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