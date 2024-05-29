В Челябинской области выпускнику перепутали предметы для сдачи ЕГЭ

Южноуральскому одиннадцатикласснику перепутали предметы для сдачи ЕГЭ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с дополнительного стресса началась кампания ЕГЭ для выпускника одной из школ Челябинской области. Об этом рассказала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам детей региона Евгения Майорова.

Молодой человек узнал, что вместо выбранных для сдачи предметов ему придется сдавать совершенно другие. Причиной стала ошибка педагогов.

«Мой сын, выпускник-одиннадцатиклассник, выбрал предметы для сдачи ЕГЭ – информатику и физику, но ему перепутали предметы и поставили биологию и химию», – рассказала мать юноши. Учителя свою вину признали. Но лишь развели руками. По словам педагогов, исправить ошибку уже нет возможности. Между тем, результаты ЕГЭ необходимы южноуральцу для поступления в выбранное им учебное заведение.

Ситуация изменилась лишь после обращения омбудсмена в министерство образования и науки Челябинской области. Оказалось, что в перечень предметов для сдачи ЕГЭ еще не поздно внести необходимые изменения.

Теперь юноша сможет сдать именно те экзамены, которые выбрал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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