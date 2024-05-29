российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 мая 2024, 15:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

На 72-летнюю копейчанку рухнуло дерево. Женщина погибла

В Копейске пенсионерка погибла под упавшим деревом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на улице Грибоедова в поселке 4-й участок, расположенном на территории Копейска.

Во время шквалистого ветра дерево упало на 72-летнюю женщину. От полученных повреждений пенсионерка скончалась.

По факту гибели копейчанки возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. Фигурантов в деле пока нет. Следователи выясняют, кто должен был следить за состоянием деревьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,