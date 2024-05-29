На 72-летнюю копейчанку рухнуло дерево. Женщина погибла

В Копейске пенсионерка погибла под упавшим деревом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на улице Грибоедова в поселке 4-й участок, расположенном на территории Копейска.
Во время шквалистого ветра дерево упало на 72-летнюю женщину. От полученных повреждений пенсионерка скончалась.
По факту гибели копейчанки возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. Фигурантов в деле пока нет. Следователи выясняют, кто должен был следить за состоянием деревьев.
Челябинск, Виктор Елисеев
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