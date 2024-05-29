Очередная попытка очистить реку Миасс в Челябинске повисла в воздухе. Прокуратура требует расторгнуть контракт

Подведомственной минэкологии Челябинской области структуре запретили платить подрядчику за работы по очистке реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьбу спорного контракта на 3,4 миллиарда рублей будет решать арбитражный суд. С иском о его расторжении выступила прокуратура Челябинской области.

Надзорное ведомство требует признать контракт на проведение работ по очистке реки Миасс, заключенный между ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» и компанией «Баромембранная технология – сервис» («БМТ-Сервис»), недействительным и изъять у подрядчика предоставленные для этого земельные участки и проектную документацию.

22 мая заявление прокуратуры принял к рассмотрению Арбитражный суд Челябинской области. В тот же день судья запретил заказчику и региональному министерству финансов производить выплаты по спорному контракту. Сегодня, 29 мая, надзорное ведомство направило в суд заявление на выдачу исполнительного листа по принятым обеспечительным мерам.

Сам контракт вызвал вопросы сразу после его заключения. Напомним, документ подписали 25 декабря 2023 года с единственным поставщиком, сославшись на право региональных властей устанавливать отдельные случаи, когда можно не проводить конкурсные процедуры, полученное ими в марте 2022 года.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен в течение 5 лет привести в порядок русло реки на участках близ пруда Коммунар и в районе плотины ЧГРЭС (набережные Героя России Кислова и Патоличева, улица Кожзаводская). Первый этап – с момента подписания контракта до декабря 2024 года – предусматривал расчистку территории и начало уборки ила с донными отложениями на первом участке.

Впрочем, некоторые особо любопытные челябинцы заметили, что какие-то подготовительные работы начали проводиться еще до момента подписания контракта.

Конечно, на подобные нестыковки можно было бы и не обращать внимания. Ведь состояние реки Миасс давно уже стало головной болью властей и крайне раздражает горожан. Несколько раз чиновники пытались найти подрядчиков, чтобы очистить реку. Однако не единожды уже эти попытки заканчивались скандалами, а то и уголовными делами.

Не обошлось без скандала и на этот раз. Напомним, контракт на весьма кругленькую сумму власти решили вывести за рамки действия закона о контрактной системы. И формально у чиновников было на это право, по крайней мере, еще за день до подписания документа. Дело в том, что федеральный закон от 8 марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действительно, наделял высшие исполнительные органы субъектов РФ правом устанавливать «случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика», не предусмотренные в законодательстве. Срок действия данной статьи документом устанавливался до 31 декабря 2023 года.

И следует отметить, что губернатор Челябинской области и его чиновники активно пользовались возможностью заключать контракты, минуя конкурсную процедуру.

Однако 25 декабря 2023 года, в день заключения злополучного контракта, президент России Владимир Путин подписал закон №625-фз, лишивший региональные власти этого права. В тот же день документ был опубликован и вступил в силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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