30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2024, четверг
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09:30 Челябинск – Финал городского Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!» – велопробег «Здоровый город» (лесопарковая зона, за памятником Курчатову)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Защита имущественных прав детей» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Киноклуб «Кентавр»: фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс компьютерной грамотности для горожан старшего возраста «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Бизнес-встреча «Проекты будущего, новые бизнес-решения и пути повышения эффективности для предпринимательства» (АБ клуб, отель ParkCity, ул. Лесопарковая, 6, 2 этаж, зал «Саммит»)
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15:00 Челябинск – «Горячая линия» Госжилинспекции Челябинской области на тему «Вопросы безопасной эксплуатации ВДГО/ВКГО, изменения законодательства» (телефон 8 (351) 727-78-33)
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15:00 Челябинск – Играем в шашки: для детей от 10 лет (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча «Цыганские напевы» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Диван» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс «Пятно как выразительный элемент декоративной живописи» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки «Цветы в живописи»: работы художников творческого общества «Горный пленэр» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:30 Челябинск – Встреча клуба английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Интеллектуальный квиз «Адреналин» по сказочной повести «Волшебник Изумрудного города» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Встреча «50-60 годы XX столетия. Коммунальный рай хрущевок» в Уютном историческом клубе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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18:30 Челябинск – Презентация 21-го альбом ансамбля «Ариэль» – «Город ЧЕ» (Концертный зал им. Сергея Прокофьева, ул. Труда 92а) (в 17:45 – пресс-подход)
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18:30 Челябинск – Пешая экскурси «От Скобелевской до Коммуны»: прогулка по улице Коммуны (встреча у памятника «Добровольцам-танкистам», пересечение улиц Коммуны и Кирова)
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18:30 Челябинск – Концерт «Пространство времени», посвященный Дню защиты детей (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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