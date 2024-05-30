Магнитка получила знак соответствия региональному экологическому стандарту

ММК получил свидетельство о соответствии региональному экологическому стандарту.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего в Челябинске, компания получила свидетельство и электронно-цифровой знак соответствия Региональному экологическому стандарту Челябинской области.
Этот стандарт был создан в 2020 году по инициативе властей Южного Урала. ММК принял активное участие в формировании стандарта, подготовив свои предложения и замечания, а впоследствии одним из первых присоединился к реализации его требований.
Компания в течение многих лет осуществляет масштабную программу модернизации производства: выводит из эксплуатации устаревшие производства, вводит в строй новые, экологически безопасные объекты. Как результат, с каждым годом техногенная нагрузка на окружающую среду снижается.
С 2020 по 2024 годы в ПАО «ММК» были реализованы следующие экологические проекты:
реконструкция газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах (снижение экологически вредных выбросов на 800 тонн);
строительство системы аспирации доменных печей №2 и №9 (снижение выбросов на 486 тонн);
установка новых двересъемных машин с беспылевой выдачей кокса на коксовых батареях №4, №7 и №8 (снижение выбросов на 250 тонн);
строительство систем пылеподавления неорганизованных источников выбросов на горнообогатительном, коксохимическом и прокатном производствах (снижение выбросов загрязняющих веществ – до 630 тонн).
Ключевым природоохранным мероприятием ММК в настоящее время является строительство комплекса коксовой батареи №12 с последующим выводом из работы устаревшего оборудования. Ввод в эксплуатацию комплекса коксовой батареи произойдет в 2024 году. Это позволит обеспечить поэтапное снижение совокупного объема выбросов на 11 тысяч 350 тонн в год.
Реализация комплексного плана мероприятий ММК в рамках достижения требований Регионального экологического стандарта Челябинской области позволит предприятию достигнуть целей федерального проекта «Чистый воздух» и обеспечить Магнитогорску получение статуса «Чистый город».
Челябинск, Виктор Елисеев
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