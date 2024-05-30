Челябинка может лишиться почти 700 гектаров земли, превратившейся из пашни в лес

За неисполнение предписания Россельхознадзора жительница Челябинска может лишиться почти 700 гектаров плодородной земли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 677,6 гектара, расположенных близ села Большениколького в Октябрьском районе Челябинской области, специалисты ведомства обследовали в апреле текущего года.

Ранее там были выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ. Собственнице, жительнице областного центра, вручили предписание и установили сроки введения земли в оборот.

«Вышеуказанные участки не используются давно и зарастают лесом, хотя относятся к наиболее ценным и охраняемым законом сельскохозяйственным угодьям – пашне», – отмечают в Россельхознадзоре.

В ходе апрельского визита представители надзорного ведомства убедились, что участки по-прежнему не используются по назначению и зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Березы, растущие на некогда пашенных землях, достигают 10 метров в высоту, ивы – 3 метров, возраст сосен оценивается в 3-10 лет. Также участки усыпают тысячелистник, бодяк полевой, осот полевой, пырей ползучий, болиголов пятнистый и проч. Растения пробиваются сквозь прошлогоднюю сухую подушку из многолетних листьев и сорняков.

«Мероприятия по воспроизводству плодородия земельных участков сельскохозяйственного назначения не проводятся. Следов механической и химической обработки почвы не обнаружено. Возделывание каких-либо сельскохозяйственных культур на земельных участках не проводится. Таким образом, признаки использования земельных участков сельскохозяйственного назначения отсутствуют», – сделали вывод специалисты.

Это свидетельствует о нарушениях собственником обязательных требований Земельного кодекса РФ, а также федеральных законов «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Управлением возбуждено административное дело по факту невыполнения в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор. Материалы дела направлены мировому судье Центрального района Челябинска. По результатам рассмотрения будет принято решение о направлении материалов для изъятия земельных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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