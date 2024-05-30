В Челябинске перед судом предстанет продавец «шпионских штучек»

Челябинец, развернувший торговлю устройствами для слежения, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также покушении на него.

По версии следствия, в период с сентября 2022 по апрель текущего года южноуралец заказывал через Интернет устройства для слежения, выполненные в виде зажигалки, авторучки, наручных часов, автомобильных ключей-брелоков, флеш-карт, блоков зарядных устройств, которые были оборудованы камерами и аудиозаписывающими функциями, а затем продавал их.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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