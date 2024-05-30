В Златоусте назначили и.о. главы города

Временным мэром Златоуста стал замглавы города по капитальному строительству.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, сегодня, 30 мая, депутаты городского собрания единогласно приняли досрочную отставку главы муниципалитета Максима Пекарского.

Напомним, о своей отставке мэр Златоуста неожиданно заявил вечером 27 мая. Известие вызвало разную реакцию среди горожан. Часть активных жителей выступили против вынужденного, как они уверяли, ухода градоначальника и даже обратились к губернатору Челябинской области с требованием оставить чиновника в должности. После этого Максим Пекарский вновь обратился к горожанам с заверениями, что решение об отставке было «взвешенным» и «пересмотру не подлежит», а также попросил воздераться от публичных акций.

Временно исполняющим обязанности главы Златоуста парламентарии назначили сегодня же Олега Сабанова.

Олег Сабанов начал свой профессиональный путь сварщиком в СПМУ-2 (Златоуст). В 1999 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика и управление на производстве». Перешел с должности мастера производственного участка на пост инженера производственно-технического отдела. Много лет трудился в строительной отрасли.

В 2020 году возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». В 2023 году был назначен вице-мэром Златоуста по строительству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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