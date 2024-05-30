Южноуральский парламент дал официальный старт выборам губернатора Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области объявили о назначении выборов главы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, выборы губернатора назначены на 8 сентября 2024 года – второе воскресенье сентября.

Именно этот день указан в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» как день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ.

Согласно действующему законодательству, решение о назначении даты выборов губернатора принимается региональным парламентом не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, напомнили в заксобрании.

«Сегодня постановлением законодательного собрания выборы губернатора назначены на 8 сентября 2024 года. Таким образом, дан старт избирательной кампании губернатора Челябинской области», – прокомментировал председатель парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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