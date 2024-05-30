В заксобрании Челябинской области решили, сколько человек будут выбирать глав новых муниципальных округов

В трех муниципальных округах Южного Урала будут сформированы новые органы власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, региональный парламент принял законы о формировании органов местного самоуправления в Саткинском, Пластовском и Нязепетровском муниципальных округах.

Напомним, в марте 2024 года эти территории были преобразованы из районов в муниципальные округа в рамках реформы, суть которой – в переходе на одноуровневую систему управления.

Принятые сегодня, 30 мая, законы устанавливают численность и срок полномочий представительных органов вновь образованных муниципальных округов первого созыва, а также порядок избрания, срок полномочий и сами полномочия первого главы каждого из муниципальных округов.

Так, в собрание депутатов Саткинского муниципального округа будет избран 21 человек, Пластовского – 19 человек и Нязепетровского – 15 человек. Срок полномочий представительных органов муниципальных округов составит пять лет.

Избирать глав муниципальных округов будут местные собрания депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на пять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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