Южноуральский мэропад продолжается. Ушел в отставку глава Озерска

Мэр Озерска сложил свои полномочия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Озерска Евгений Щербаков покинул кресло руководителя ЗАТО по собственному желанию. Об этом чиновник сегодня, 30 мая, заявил в видеообращении, опубликованном на официальных каналах городской администрации в социальных сетях.
«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города, – сообщил г-н Щербаков. – Мы все знаем, что в городе есть запрос на обновление, и я принял решение начать с себя. А через год у нас выборы в собрание депутатов».
Евгений Щербаков родился в 1973 году в Озерске. Закончил общеобразовательную школу №23. Имеет два высших образования: в 1995 году окончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности «Технология продукции общественного питания», в 2002 году – это же учебное заведение по специальности «Финансы и кредит».
После окончания института Евгений Щербаков института вернулся в Озерск, где стал заместителем директора столовой на ФГУП «ПО «Маяк». Еще через три года создал и возглавил муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания», которым руководил в течение десяти лет.
В 2007 году Евгений Щербаков перешел на работу на ФГУП «ПО «Маяк», где возглавил отдел рабочего снабжения, в 2010 – управление по закупкам и услугам.
С 2011 года занимал должность директора по управлению деятельностью обеспечивающих подразделений, позднее – заместителя генерального директора по обеспечению деятельности.
В 2010 году был избран депутатом 4 созыва Собрания депутатов Озерского городского округа.
В 2015 году занял кресло сити-менеджера (главы городской администрации). В 2016 году в федеральный закон о ЗАТО внесли изменения, объединив полномочия мэра и сити-менеджера. В 2017 году депутаты местного парламента избрали Евгения Щербакова главой города.
Уже сегодня, 30 мая, собрание депутатов Озерска приняло отставку мэра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, исполняющим обязанности главы города Озерска назначен Александр Бахметьев. Такое решение принято большинством голосов, при одном воздержавшемся.
До этого он занимал должность одного из вице-мэров Озерска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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