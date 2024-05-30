В парламенте Японии всерьез займутся НЛО

Японские парламентарии заявили о создании комиссии по проблемам неопознанных летающих объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парламенте Японии опасаются угроз, которую могут представлять неопознанные летающие объекты для безопасности страны. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Специально для изучения связанных с НЛО вопросов 6 июня в стенах законодательного органа Японии будет создана межпартийная группа.

«Парламент намерен потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов по вопросам НЛО. Если неопознанные воздушные явления окажутся неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии», – говорится в материале агентства.

Возглавит объединение бывший министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, представляющий Либерально-демократическую партию Японии. Спикером группы станет его однопартиец, экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми – Синдзиро.

Челябинск, Виктор Елисеев

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