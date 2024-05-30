Коттеджи на «пороховой бочке»: в Чебаркуле задержали главного по архитектуре

Начальника отдела администрации Чебаркульского района задержали сотрудники ФСБ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Чебаркуле возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства районной администрации Олега Прохорова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
В деле фигурирует пять эпизодов. Так, по данным следствия, в августе 2014 года чиновник согласовал выдачу коммерческой организации разрешения на строительство коттеджей, расположенных на минимальном расстоянии от газопровода высокого давления. В результате дома были построены в опасной близости от газопровода-отвода к газораспределительной станции поселка Кундравы Чебаркульского района.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.
В настоящее время с фигурантом уголовных дел проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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