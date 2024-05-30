В Челябинске ограничат движение по одной из основных магистралей города

В Челябинске на две недели изменят схему движения по улице Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 31 мая до 14 июня будет поэтапно ограничено движение транспорта по улице Братьев Кашириных в районе пересечения с улицей Краснознаменной», – уточнили представители городских властей.

На первом этапе, с 22 часов 31 мая, будет закрыта проезжая часть по направлению от северо-запада к центру. На это время проезд транспорта будет осуществляться через встречную полосу согласно временной схеме. О сроках завершения первого этапа будет сообщено дополнительно (ориентировочно 6-7 июня).

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного участка и строго следовать установленным временным знакам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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