31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2024, пятница

09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)

10:00 – 14:00 Челябинск – Акция «Сломай сигарету – сохрани жизнь» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

10:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная проекту для школьников с диабетом первого типа (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

13:00 Челябинск – Праздник «Соседская пятница» (сквер «Молодежный», ул. Горького)

14:00 – 17:00 Челябинск – Развлекательная программа «Книга, солнце, дружба – вот что детям нужно!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Панельная дискуссия «Развитие культуры добровольчества в системе государственного и муниципального управления» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Программа «Лето в городе» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе»: «Гамлет» у Шекспира: вариации (часть вторая). Фильм Клэр Маккарти «Офелия» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)

18:00 Челябинск – «Романс вчера, сегодня, завтра…» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Парад самокатов (сквер К «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

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