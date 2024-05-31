«Лучшая площадь России» е развалилась за несколько месяцев

Общественники требуют выяснить, на что ушли 85 миллионов рублей, выделенные на громкий проект в Южноуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, со своим проектом «Лучшая площадь России» Южноуральск победил во Всероссийском конкурсе на лучший проект комфортной городской среды.

Впечатляли планы и южноуральцев. Сухой фонтан. Четыре большие и современные клумбы. Удобные парковки. Дорогое гранитное покрытие. Стоимость работ – 85 миллионов рублей. Но что-то пошло не так...

«Чиновники обещали, что площадь Ленинского комсомола будет не узнать. И не соврали – местные жители не узнают и просят: «Верните как было!". «Лучшая площадь России» – это разбитая плитка, разрушенная территория вокруг памятника, развалившиеся ступени. Площадь была сдана в 2023 году. И ей уже требуется новый ремонт. Содержанием никто не занимается», – возмущаются активисты.

Общественники обратились в прокуратуру с требованием проверить эффективность трат со стороны южноуральских чиновников. Этот позор нужно исправлять, подчеркивают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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