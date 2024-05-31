«Семейный бизнес»: троица южноуральцев предстанет перед судом за торговлю паленым алкоголем и сигаретами

Жительница Троицка с сыном и невесткой предстанут перед судом за продажу немаркированного табака и алкоголя в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники следственного отдела межмуниципального отдела полиции «Троицкий» завершили расследование уголовного дела о хранении и продаже немаркированных сигарет и алкоголя в особо крупном размере. Его фигурантами стали члены одной семьи – мать, ее сын и его жена.

«Семейное трио» по телефону договаривалось с покупателями о доставке и продаже им немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции. Продавали в любое время дня и ночи в торговых объектах города, в том числе несовершеннолетним.

В ходе расследования в частном доме южноуральцев обнаружили более 2,5 тысяч пачек сигарет и около 3 тысяч бутылок алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке, на сумму 1,4 миллиона рублей.

Ранее глава семьи неоднократно привлекалась к административной ответственности за перевозку спирта и алкогольной продукции.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Троицкий городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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