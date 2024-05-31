В Челябинске отменяют пять трамвайных маршрутов. Семь – изменят

В Челябинске меняются маршруты трамваев на четырех участках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 июня начинаются ремонтные работы на четырех участках трамвайных путей:

на улице Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд на проспекте;

стрелочный узел «Каслинский» (перекресток Победы – Каслинская);

на улице Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов;

на Свердловском тракте от трамвайного депо №2 до путепровода через реку Миасс.

На время работ трамваи будут следовать по измененным маршрутам:

№5 – ЧЭМК – Горького – Труда – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;

№7 – ЧГРЭС – Карла Маркса – Труда – ЧГРЭС;

№9 – ЦХП – ЧМК – Коксохим;

№15 – ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС;

№18 – Чистопольская – Горького – Кирова – К. Маркса – Труда – Чистопольская;

№20 – Областная больница – Кирова – ЧЭМК;

№22 – Чистопольская – Труда – К. Маркса – Кирова – Горького – Чистопольская.

Трамвайные маршруты №№ 3, 10, 14, 16, 19 временно отменяются.

На время действия ограничений будет организована работа компенсационных маршрутов.

Автобус КМ1 «Теплотехнический институт – ЧМК» будет следовать по улицам: проспект Победы, Черкасская, шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая. На маршрут будут выходить 10 автобусов большого класса с интервалом 10-25 минут. Первый рейс от Теплотехнического института и ЧМК – в 5:35 ежедневно, последний рейс от Теплотехнического института в 22:30, от ЧМК – в 22:00 ежедневно. Подробное расписание на gortrans74.ru.

Трамвай-челнок «Свердловский проспект – Чичерина» будет курсировать с интервалом 8-16 минут ежедневно. Первый рейс от Чичерина – в 5:15, от Свердловского проспекта – в 5:43. Последний рейс от Чичерина – в 23:12, от Свердловского проспекта – в 23:38.

Челябинск, Виктор Елисеев

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