В Челябинске отменяют пять трамвайных маршрутов. Семь – изменят

В Челябинске меняются маршруты трамваев на четырех участках.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 июня начинаются ремонтные работы на четырех участках трамвайных путей:
на улице Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд на проспекте;
стрелочный узел «Каслинский» (перекресток Победы – Каслинская);
на улице Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов;
на Свердловском тракте от трамвайного депо №2 до путепровода через реку Миасс.
На время работ трамваи будут следовать по измененным маршрутам:
№5 – ЧЭМК – Горького – Труда – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК;
№7 – ЧГРЭС – Карла Маркса – Труда – ЧГРЭС;
№9 – ЦХП – ЧМК – Коксохим;
№15 – ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС;
№18 – Чистопольская – Горького – Кирова – К. Маркса – Труда – Чистопольская;
№20 – Областная больница – Кирова – ЧЭМК;
№22 – Чистопольская – Труда – К. Маркса – Кирова – Горького – Чистопольская.
Трамвайные маршруты №№ 3, 10, 14, 16, 19 временно отменяются.
На время действия ограничений будет организована работа компенсационных маршрутов.
Автобус КМ1 «Теплотехнический институт – ЧМК» будет следовать по улицам: проспект Победы, Черкасская, шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая. На маршрут будут выходить 10 автобусов большого класса с интервалом 10-25 минут. Первый рейс от Теплотехнического института и ЧМК – в 5:35 ежедневно, последний рейс от Теплотехнического института в 22:30, от ЧМК – в 22:00 ежедневно. Подробное расписание на gortrans74.ru.
Трамвай-челнок «Свердловский проспект – Чичерина» будет курсировать с интервалом 8-16 минут ежедневно. Первый рейс от Чичерина – в 5:15, от Свердловского проспекта – в 5:43. Последний рейс от Чичерина – в 23:12, от Свердловского проспекта – в 23:38.
Челябинск, Виктор Елисеев
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