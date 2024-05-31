Россияне стали чаще покупать мясо

Продажи мяса и мясных изделий в России выросли почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объемы продаж мяса и мясных продуктов в марте 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее выросли на 9,2% год к году в объеме и на 16,5% в денежном выражении. Об этом сообщили в маркетинговой компании NielsenIQ.

При этом россияне увеличили траты на покупку всех основных категорий сегмента. В натуральном выражении снижение зафиксировано лишь по продажам мяса свинины (его реализация сократилась на 3,2% при росте в денежном выражении на 9,3%).

Самой быстрорастущей категорией стали охлажденные полуфабрикаты, прибавив за год сразу 24,2%. При этом они же держат лидерство по динамике ассортимента (+13,7%).

В мясном сегменте эксперты отметили рост продаж говядины (+18,2% в килограмма и +25,5% в рублях). Такая динамика позволила говядине опередить по рыночной доле этот индейку (8,3% против 8%). Больше половины всего объема продаж (55,7%) по-прежнему приходится на курицу, 22,8% – на свинину.

При этом все реже мясо и мясные изделия продаются по акции. За год доля продаж по акциям упала на 18,1% (до 47,8%), а размер скидки снизился на 1% (до 22%). соответственно.

Начали расти и натуральные продажи колбасных изделий. За год они увеличились на 7% (в 2023 по сравнению с 2022-м рост составил лишь 0,7%). При этом наибольшую динамику демонстрируют сыровяленые колбасы (+30,7% в килограммах, +31,6% в рублях).

Среди полуфабрикатов лидерами роста стали изделия из говядины (+42,6% в натуральном выражении и +44,2% в денежном) и утки (+36,8% и +44,1% соответственно).

Челябинск, Виктор Елисеев

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