«Ариант» отказался от апелляции на решение суда о национализации

Предприятия ГК «Ариант» отозвали апелляционные жалобы на решение суда о национализации активов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 31 мая, 18-й арбитражный апелляционный суд должен был рассмотреть решение суда об изъятии активов продовольственного дивизиона некогда единой бизнес-империи Александра Аристова и Юрия Антипова. Однако вчера, 30 мая, основные компании группы отозвали свои жалобы. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Свои заявления попросили вернуть представители ООО «Агрофирма-Ариант», ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», ООО «Кубань-вино», ООО «Агрофирма «Южная».

Напомним, решение об изъятии в пользу государства предприятий, доставшихся семейству Аристовых-Кретовых в результате раздела Урало-Сибирской металлургической компании, было принято в ходе рассмотрения иска о взыскании с бывшего партнера Александра Аристова – Юрия Антипова, супруги и сына последнего, а также подконтрольной им компании «Эталон» суммы необоснованного обогащения в 105 миллиардов рублей.

Этому предшествовало решение о национализации перешедшего Антиповым металлургического (ферросплавного) дивизиона УСМК (Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы»). После него Генпрокуратура потребовала признать недействительным соглашение о прощении долга в 25,8 миллиарда рублей, заключенное между Юрием Антиповым и принадлежащим ему металлургическим холдингом. Однако после уточнения претензий сумма ко взысканию в пользу государства увеличилась с 25,8 миллиарда до 105 миллиардов рублей, а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний Ариант», Александра Аристова, его супругу Людмилу, а также их дочь и зятя Елену и Александра Кретовых.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании 105 миллиардов рублей удовлетворил. Этим же решение он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

10 апреля в ЕГРЮЛ внесли изменения, указав в качестве собственника активов, принадлежавших семейству Аристовых – Кретовых, государство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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