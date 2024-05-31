В Челябинскую область возвращается жара

Температура воздуха на Южном Урале вплотную приблизится к 30 градусам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в первый рабочий день июня столбик термометра в некоторых районах Южного Урала вплотную приблизится к 30-градусной отметке.

Впрочем, перед этим южноуральцам предстоит пережить еще один погодный сюрприз – днем 1 июня в регионе возможен град, а скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду (что не отменяет установленного в шести городах области режима неблагоприятных метеорологических условий).

Согласно прогнозу синоптиков, погода в субботу и понедельник будет на Южном Урале дождливой, возможны грозы. А днем субботы, 1 июня, вероятно выпадение града.

Температура воздуха в ближайшие две ночи ожидается в пределах 4-9 градусов выше нуля. Днем 1 июня воздух прогреется до +19, +24 градусов по Цельсию. В воскресенье дневная температура достигнет уже 23-28 градусов выше нуля. В ночь на понедельник, 3 июня, синоптики обещают +8, +13. А в понедельник днем столбик термометра доберется до отметки в 29 градусов выше нуля.

В Челябинске дождь ожидается лишь завтра, 1 июня. Температура ночью +7, +9, к понедельнику ночью ожидается +8, +10 градусов. Дневная температура будет неуклонно расти: в субботу синоптики обещают +19, +21, в воскресенье – уже 23-25 градусов выше нуля. В понедельник днем ожидается +25, +27 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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