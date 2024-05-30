СКР займется работой трамваев в Златоусте

После жалоб на переработки водителей трамваев в Златоусте СКР начал проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав работников одного из предприятий Челябинской области.

Поводом послужило обращение к руководству СКР медработника муниципального транспортного предприятия Златоуста, опубликованное на этой неделе в социальных сетях.

Подвигло горожанку на это ДТП, произошедшее на трамвайных путях. 15 мая трамвайный вагон на полном ходу врезался в стоявший на светофоре трамвай. В результате аварии пострадали один из вагоновожатых и пассажир трамвая.

По словам медика, водитель одного из вагонов попросту уснул за рулем. Причина – в регулярных переработках сотрудников предприятия.

Как рассказала женщина, в приглашающих на работу водителем трамвая объявлениях соискателям обещают заработную плату в 50 тысяч рублей. Но умалчивают о том, что для получения чаемой суммы приходится идти на регулярные переработки. Так, у попавшего в ДТП вагоновожатого это была уже третья подряд почти 12-часовая смена.

Руководство МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» о переработках не просто знает, но активно им способствует: кто-то уговаривает водителей брать на себя дополнительные смены, а кто-то и «притесняет» тех, кто не горит желанием это делать, утверждает медик.

Не помогают пока и проверки контролирующих органов. Так, после первого ее обращения проверку соблюдения законодательства проводила Государственная трудовая инспекция. «Пришла трудовая инспекция, сделала предписание, выписала штраф, – рассказала горожанка. – На следующий день у нас продолжаются те же подработки».

Если ситуация с нарушениями рабочего графика на предприятии не изменится, следующая авария может иметь намного более тяжелые последствия, беспокоится медработник. При этом формально зафиксировать проблему на момент обязательного медицинского освидетельствования практически невозможно, отмечает горожанка. Утром водитель может чувствовать себя нормально. «Но даже если аппарат выдаст вначале нормальные показатели, если водитель будет работать третий или четвертый день – все равно к обеду ему поплохеет», – отмечает она.

По обращению медика следственные органы СКР по Челябинской области начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверочных мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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