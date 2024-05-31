Мошенники обзванивают южноуральцев, предлагая скидки за электричество

В «Уралэнергосбыте» рассказали о новой схеме мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», о звонках самозванцев в компанию сообщили жители Челябинской области.

По словам южноуральцев, им звонят с неизвестных номеров, представляются сотрудниками «Уралэнергосбыт» и предлагают льготные условия оплаты электроэнергии.

«Мне позвонили, представились сотрудниками вашей компании и сообщили о предоставлении скидки на оплату электроэнергии в размере 15 процентов, – пожаловалась женщина из Озерска, – сотрудник ссылался на постановление правительства РФ: якобы, людям, достигшим 57 лет, положена льгота. Предложил оформить удаленно или подъехать в ближайший офис».

Еще одна женщина сообщила, что звонивший просил продиктовать номер СНИЛС. В настоящий момент звонки поступают как частным лицам, так и владельцам нежилых помещений. При попытке обратного звонка номера телефонов недоступны. Компания подала заявление в полицию.

«Обращаем внимание, законом не предусмотрены льготные условия начисления за электроэнергию. Начисления производятся согласно тарифу по показаниям, среднему или нормативу. Все льготы, положенные гражданам при оплате коммунальных услуг, предусмотренные законодательством, оформляются только органами социальной защиты. Судя по всему, это новый вид мошенничества», – обратился к жителям региона первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

В случае поступления звонка от лица компании, южноуральцам рекомендуют проверить информацию на сайте uralsbyt.ru, написать в чат предприятия или позвонить на горячую линию колл-центра. И ни в коем случае не сообщать звонившим персональные данные или коды из СМС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube