Городской совет Каслей принял решение о самороспуске

В Каслях поставили точку в истории городской самостоятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Каслинского района, вчера, 30 мая, на очередном заседании совета депутатов Каслей, на котором присутствовали 12 депутатов из 14, 11 депутатов проголосовали за досрочное сложение своих полномочий.

«Таким образом с 31 мая 2024 года представительный орган Каслинского городского поселения складывает свои полномочия, – уточнили представители районных властей. – После проведения выборов нового состава Совета депутатов Каслинского городского поселения вступают в силу изменения, внесенные в Устав города – ликвидация администрации Каслинского городского поселения».

Исполнение полномочий мэрии возлагается на администрацию Каслинского района.

Выборы городских депутатов состоятся в Единый день голосования – 8 сентября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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