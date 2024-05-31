В Челябинске вновь арестовали экс-руководителя правительственного застройщика

Экс-гендиректору ЮУ КЖСИ предъявили новое обвинение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего генерального директора ЮУ КЖСИ (принадлежит правительству Челябинской области) Владимира Атаманченко задержали вчера, 30 мая.

Сегодня, 31 мая, суд принял решение отправить экс-главу крупнейшей строительной компании региона под стражу. Атаманченко обвиняется в растрате.

Отметим, что 9 апреля сего года Владимир Атаманченко уже представал перед судом. Тогда экс-гендир обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в ноябре 2019 года южноуралец потребовал у директора подконтрольного ему строительно-монтажного управления выдать ему заем в 10 миллионов рублей. Причем в срок заемные средства не вернул.

В ходе расследования топ-менеджер долг погасил с процентами. В итоге суд уголовное дело в отношении Атаманченко прекратил, оштрафовав его на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube