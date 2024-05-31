В Челябинске менеджера ресторана уволили за обидный комментарий

Сотрудницу челябинского ресторана уволили за возмутивший посетителей комментарий в чеке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грубую пометку в чеке обнаружила одна из посетительниц ресторана «По Чесноку», где отмечала с коллегами профессиональный праздник.

Платежный документ мало чем отличался от обычных чеков. Если бы не одна необязательная строчка, весьма откровенно оценивающая «корпорат» как явно неудавшийся.

Обнаружила приписку челябинка уже после того, как покинула заведение. Но поделилась своим недоумением с участниками паблика «Едим Вместе. Челябинск». «А теперь вопрос. Подскажите, насколько нормально писать такой комментарий для официанта, – прокомментировала горожанка фото чека с едким замечанием. – И как себя вести нам, клиентам, в таком случае? Требовать извинений? Или это вариант нормы?"

Следует отметить, что большинство комментаторов приняли сторону челябинки. Хотя нашлись и такие, кто заметил, что сотрудницу ресторана можно понять. Слишком уж небольшую сумму потратила в заведении компания из девяти человек.

Не замедлило с реакцией и руководство ресторана. В тот же день менеджера, позволившую себе грубое замечание, уволили. О чем и сообщили в комментарии под записью возмущенной челябинки. Отметив: «взгляды нашей компании расходятся с взглядами данного менеджера».

В качестве дополнительных извинений пострадавшим клиентам предоставили депозит на следующие посещения заведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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