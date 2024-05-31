Мэру Троицка добавили обвинений

Главе южноуральского Троицка предъявили еще одно обвинение во взятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении мэра Троицка Александра Виноградова возбуждено еще одно уголовное дело.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года чиновник получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.

Отметим, это уже третье уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Виноградова. Сейчас глава Троицка находится в СИЗО по обвинению в получении взятки спортинвентарем. Следователи считают, что один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей, чтобы без проблем получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Кроме того, на днях Челябинский областной суд вновь рассмотрел уголовное дело по обвинению чиновника в превышении должностных полномочий при передаче теплосетевого комплекса города от одного предприятия другому. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

По этому уголовному делу мэра Троицка оправдали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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