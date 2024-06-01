1 – 3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2024, суббота
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08:45 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)
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09:00 Челябинск – Семейный выходной «Зеленый марафон» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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09:00 Челябинск – Семейный спортивный фестиваль «Маленький чемпион – 2024» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)
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09:00 Челябинск – Мастер-класс «Пикник по-ДЮТТовски» (парк «Металлург», ул. 60-летия Октября, 11/4)
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10:00 Челябинск – Детский фестиваль мороженого «ЕдиноРожок – 2024» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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10:00 Челябинск – Уличная акция «С книгой на скамейке» от библиотеки №2 (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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10:00 Челябинск – Развлекательная программа «Там на неведомых дорожках…» (библиотека №25, пр. Победы, 111)
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12:00 Челябинск – «День сюрпризов» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191) Программа «Лето в городе» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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12:00 Челябинск – Открытие Фестиваля песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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12:00 Челябинск – Большие семейные выходные (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Спортивно-игровая программа «Что на градуснике? Лето!» в сквере «На Трудовой» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Уличная акция «Литературное путешествие по стране «Детство» от библиотеки №11 им. Я. Гашека (сквер «Молодежный», пересечение ул. Первой Пятилетки и Савина)
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14:00 Челябинск – Квест «Волшебная улица» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Праздничная программа «Сегодня удивительный Всемирный день родителей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Церемония закрытия Областного фестиваля профессиональных театров «Сцена 2024» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинский государственный театр кукол им. Валерия Вольховского, ул. Кирова, 8)
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18:00 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация фильма «Сказка о царе Салтане» (Сквер искусств на набережной реки Миасс)
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