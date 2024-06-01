Два троллейбусных маршрута в Челябинске изменили трассу

Троллейбусы №7 и №14 в Челябинске на все лето изменили маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в в Челябинске стартует очередной этап модернизации контактной сети троллейбусов.

Работы на улицах 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева (от Байкальской до ЧМК) продлятся до 30 августа.

В связи с этим изменится схема движения троллейбусов №7 и №14. Они будут направлены:

№7 – АМЗ – Свердловский проспект – Черкасская;

№14 – Парк Гагарина – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский тракт – Черкасская.

На время действия ограничений челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №№ 10к, 15, 31, 35, 71, КМ1.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube