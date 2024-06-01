Два троллейбусных маршрута в Челябинске изменили трассу

Троллейбусы №7 и №14 в Челябинске на все лето изменили маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в в Челябинске стартует очередной этап модернизации контактной сети троллейбусов.
Работы на улицах 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева (от Байкальской до ЧМК) продлятся до 30 августа.
В связи с этим изменится схема движения троллейбусов №7 и №14. Они будут направлены:
№7 – АМЗ – Свердловский проспект – Черкасская;
№14 – Парк Гагарина – проспект Ленина – Энгельса – Труда – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский тракт – Черкасская.
На время действия ограничений челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №№ 10к, 15, 31, 35, 71, КМ1.
Челябинск, Виктор Елисеев
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