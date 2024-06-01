Жители уральской деревни рискуют остаться без доступа к интернету из-за «войны» энергетиков с провайдером

Прокуратура вмешалась в разборки сетевиков и интернет-провайдера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля начало проверку информации о нарушении прав жителей деревни Малково на доступ к сети интернет.

Связь южноуральцев с «мировой паутиной» то и дело пропадает. Причина – в противостоянии Россетей и провайдера. Провода выделенной линии спецы интернет-компании закрепляют на опоры, принадлежащие электросетевой компании. При этом согласовывать размещение и оформлять с сетевиками отношения официально провайдер, видимо, не считает нужным.

В итоге через какое-то время появляются сотрудники холдинга и провода для «выделенки» срезают. Проходит несколько дней, и связисты восстанавливают подключение. Но следом за ними вновь появляются сотрудники электросетевой организации. И снова срезают провода. По словам местных жителей, первый раз подобный визит энергетики нанесли 8 мая. После чего уже несколько раз возвращались.

Провайдер в деревне, расположенной на территории Чебаркульского района, один. Он обеспечивает жителей и интернетом, и кабельным телевидением. После очередного визита энергетиков южноуральцы остаются и без того, и без другого.

Между тем, началась пора выпускных экзаменов в школах. А без доступа к «мировой паутине» подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ очень сложно, беспокоятся жители деревни.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в проблеме. Надзорное ведомство начало проверку.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности действий электросетевой компании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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