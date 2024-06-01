В Магнитогорске 84-летнюю бабушку оштрафовали за то, что она не успела дойти до валидатора

Пожилую жительницу Магнитогорска, не успевшую оплатить проезд, оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Магнитогорска возмутило отношение сотрудников «Маггортранса» к пенсионерке, вся вина которой заключается лишь в том, что она не успела дойти до валидатора, чтобы оплатить проезд. Об инциденте южноуральцы рассказали в паблике «Текслер, помоги».

Магнитогорцы требуют, чтобы губернатор лично разобрался в ситуации.

«Бабушка, 84 года, зашла в трамвай, не успела приложить пенсионную карту к валидатору, как к ней подлетели контролеры – 3 молодые важные женщины – и потребовали билет. Бабушка начала оправдываться, но доблестные работники сказали, что просто так они это дело не оставят! И не оставили! – рассказывают горожане. – Обязали выплатить штраф – 2 тысячи 500 рублей! Куда обратиться с жалобой? Бабушка из семьи репрессированных, всю жизнь честно работала – и тут такое! Дожили!"

При этом валидаторов в трамваях почти нет, отмечают магнитогорцы. «Почему граждане должны во время движения трамвая рисковать и идти до водителя? И отвлекать его», – задаются вопросом жители Магнитки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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