В Челябинске подросток утонул в карьере

16-летний челябинец утонул в карьере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 2 июня, в Каменном карьере, расположенном на территории парка имени Гагарина.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, молодой человек нырнул в карьер и утонул. Тело 16-летнего челябинца достали из водоема городские матросы-спасатели.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. С семьей погибшего работает психолог МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube