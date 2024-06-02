В Челябинске подросток утонул в карьере

16-летний челябинец утонул в карьере.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 2 июня, в Каменном карьере, расположенном на территории парка имени Гагарина.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, молодой человек нырнул в карьер и утонул. Тело 16-летнего челябинца достали из водоема городские матросы-спасатели.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. С семьей погибшего работает психолог МЧС.
Челябинск, Виктор Елисеев
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