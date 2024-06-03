Начальник канатной дороги ответит в суде Копейска за крепление, угодившее в голову семилетнему ребенку

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту травмирования ребенка во время катания на тюбингах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника безопорной буксировочной канатной дороги, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

По данным следствия, инцидент произошел 13 января текущего года в центре активного отдыха на восточной стороне автомобильной дороги Копейск – Бажово. Южноуралец пустил семилетнего мальчика покататься на тюбинге без сопровождающих. Не обратил мужчина внимания и на то, что у того нет шлема. Во время подъема по канатной дороге тюбинг занесло, и бугель ударил ребенка по голове.

Степень тяжести вреда здоровью пострадавшего оценили как среднюю.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», – сообщили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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