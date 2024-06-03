Экс-пиарщик уральских губернаторов будет отбывать наказание в Челябинске

Пиарщика трех губернаторов перевезли в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, экс-пиарщик губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрий Федечкин этапирован из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбывания наказания. Об этом сообщает официальный телеграм-канал бывшего чиновника.

Напомним, бывшего чиновника задержали в июле 2021 года, через месяц после того, как он покинул пост вице-губернатора Сахалинской области. По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости», при участии своего заместителя и гендиректора рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тысяч рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Сам Федечкин вину не признал. Прокурор запросил в качестве наказания 7 лет лишения свободы. В октябре прошлого года судья приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии общего режима. Через неделю после оглашения приговор Дмитрий Федечкин обжаловал его, настаивая на своей невиновности. Однако в мае Сахалинский областной суд оставил первоначальный вердикт без изменения.

Дмитрий Федечкин – уроженец Миасса. Там же начал свою карьеру: сначала работал корреспондентом газеты «Уральский автомобиль» – корпоративного издания автозавода «Урал», затем заместителем редактора, а позднее возглавил заводскую пресс-службу.

После увольнения из пресс-службы работал директором газеты «Миасский рабочий», одновременно исполняя обязанности главного редактора издания. В 2010 году Дмитрий Федечкин возглавил главное управление по делам печати и массовых коммуникаций правительства Челябинской области и занимался муниципальной прессой. В 2012 году уволился в связи с расформированием структуры.

Через некоторое время, вслед за экс-пресс-секретарем главы Южного Урала Ильей Ананьевым, перебрался в Свердловскую область, где возглавил департамент по делам печати регионального правительства. В январе 2015 года Ананьев покинул пост вице-губернатора Свердловской области, следом уволился и Федечкин. Вместе с Ананьевым перешел в министерство сельского хозяйства России, но Александр Ткачев, возглавивший ведомство в апреле 2015 года, привел свою команду пиарщиков с несколько иными принципами работы, и южноуральцам пришлось уйти.

В конце 2015 года Федечкин вернулся в Челябинск и стал руководителем пресс-службы губернатора Бориса Дубровского. В 2019 году Дубровский ушел в отставку, следом Челябинскую область покинул и Федечкин.

В 2020 году он переехал на Сахалин и возглавил Издательский дом «Губернские ведомости». С 1 января 2021 года стал вице-губернатором Сахалинской области. Но в июне того же года ушел в отставку, а 9 июля его задержали по подозрению в растрате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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