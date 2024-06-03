Челябинский зоопарк поднял цены на билеты на треть

Стоимость входа в Челябинский зоопарк увеличилась сразу на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, с понедельника, 3 июня, действуют новые цены на услуги зоопарка.

Стоимость билета для детей увеличилась на 50 рублей – со 150 до 200. Правда, теперь по нему учреждение смогут посещать юные гости от 5 до 13 лет (ранее – до 11 лет). А вот за «взрослый» билет придется выложить 400 рублей (рост на 100 рублей), ему необходимо приобретать посетителям 14 лет и старше.

Льготы сохранятся для студентов и пенсионеров по старости. Как и для юных южноуральцев, для них действует 50%-ная скидка, и за билет они заплатят те же 200 рублей.

Дети до 4 лет включительно, по-прежнему, могут посетить бесплатно.

Вырастет и стоимость посещения контактного зоопарка – с 80 до 100 рублей для всех гостей, начиная с двухлетнего возраста.

Также некоторые категории посетителей могут воспользоваться льготами и посетить зоопарк бесплатно при наличии необходимых документов установленного образца. Среди них: инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды; многодетные семьи; ветераны, участники и инвалиды ВОВ; боевых действий.

С полным перечнем категорий посетителей, которым предоставляется льгота на приобретение входных билетов, а также с требуемыми подтверждающими документами вы можете ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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