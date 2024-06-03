Полиция усилила патрули в зонах отдыха Челябинска после трагедии на карьере

После гибели подростка на Каменном карьере полиция и городские власти Челябинска намерены усилить контроль в местах отдыха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, два чрезвычайных происшествия на воде произошла в Челябинске за минувшую неделю. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Одно из ЧП закончилось трагедией. Напомним, вчера, 2 июня, на Каменном карьере, расположенном в парке имени Гагарина, утонул подросток. Купание в этом водоеме запрещено.

О необходимости усилить контроль за местами отдыха заявил сегодня, 3 июня, начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин. «Хотел бы попросить все службы взять на контроль места массового пребывания граждан. Корректировки по полиции уже введены, как по паркам, так и по водной глади», – заявил руководитель силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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