Жители южноуральского города больше суток сидят без воды

Прокуратура начала проверку после отключения воды в Бакале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки организовало проверку размещенной в социальной сети информации о порыве сети холодного водоснабжения в расположенном на территории округа города Бакал.

По словам жителей города, без водоснабжения они остались днем воскресенья, 2 июня. Одни бакальчане пишут, что воду отключили около 11:00. У других отключение произошло ближе к 14:00. «Без предупреждения отключить и оставить людей ни с чем в такую жару. Ни холодной, ни горячей воды. Вы долго над людьми еще будете издеваться? – возмущается одна из горожанок в паблике «Это актуально. Саткинский район. Бакал». – Где водовозка? Со вчерашнего дня где-то возит, но я ее так и не увидела. Где график этой водовозки? До диспетчера не дозвониться. До администрации подавно».

Впрочем, в комментариях к посту отмечают, что предупреждение об аварийном отключении и график подвоза воды все-таки были опубликованы вчера в социальных сетях. Однако такой ответ бакальцев не устраивает. Далеко не все пользуются соцсетями, отмечают горожане. И требуют вмешательства прокуратуры и Следственного комитета России.

После публикации Саткинская городская прокуратура начала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления и обслуживающей организации при содержании сети водоснабжения», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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