После скандала в школе Усть-Катава наказали директора и соцработников учебного заведения

Еще нескольких педагогов школы в Усть-Катаве, где классный руководитель набросилась на ученицу, привлекли к ответственности.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в мае текущего года. Видеоролик с тем, как педагог одной из школ Усть-Катава кричит на девочку, появилось в соцсетях.

На записи классный руководитель четвертого класса грозит вызвать в школу мать школьницы, оскорбляет девочку и трясет ее. После скандала после ЧП уволили, а полиция, СКР и прокуратура начали проверку.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в образовательной организации допущен случай психического и физического воздействия в отношении обучающейся», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По указанным фактам прокурор города направил директору образовательного учреждения и начальнику городского управления образования представления об устранении нарушений закона. В результате наказали не только учительницу. Директору школы, педагогу-психологу и социальному педагогу объявлены выговоры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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