Юревич-старший объявил национализацию «Макфы» «рейдерским захватом»

Отец бывшего южноуральского губернатора попросил главу СКР вмешаться в ситуацию вокруг «Макфы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Валерий Юревич, отец экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и совладелец группы «Макфа» выступил с видеообращением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором просит поддержки в борьбе за бывшую собственность.

«Я долго не мог осознать то решение, которое вынес суд по изъятию принадлежащим мне, моей жене и моему внуку компаний, – заявил Юревич-старший. – Я думаю, что это рейдерский захват предприятий, наших активов, нашего имущества, которое приобреталось и развивалось на протяжении десятилетий, в которое вкладывались и силы, и средства, и знания».

Экс-совладелец «Макфы» подчеркнул, что считает решение суда о национализации принадлежащих экс-губернатору и его партнерам и родственникам компаний незаконным и неправосудным. Кроме того, он сообщил, что направил на имя главы СКР письменное заявление с просьбой провести проверки в отношении должностных лиц, способствовавших, по его словам, несправедливому изъятию активов в собственность государства.

Напомним, в марте этого года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ведомстве уверены, что главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. При этом свое высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов.

Иск, поданный 28 марта, приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора и его партнеров наложили арест. Судебный процесс стартовал 9 апреля и по ходатайству Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме.

В ходе него защита ответчиков просила передать рассмотрение дела арбитражному суду, так как, исходя из судебной практики, именно арбитраж обычно занимается подобными спорами, заявляла отвод судье. Однако в удовлетворении ходатайств суд отказал.

Наконец, адвокат экс-губернатора от имени его матери Натальи Юревич предложил выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства).

Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что данное решение подлежит немедленному исполнению.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube