В Металлургическом и Ленинском районах Челябинска закроют движение автотранспорта

В Челябинске частично закроют движение по улицам Жукова и Энергетиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 часов 7 июня закрыто движение транспорта по улице Жукова в районе дома №19 по улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе областного центра.
Кроме того, с утра вторника, 4 июня временные ограничения вводятся в Ленинском районе города. С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня будет закрыто движение транспорта по улице Энергетиков в районе дома №24. Это связано с проведением работ по реконструкции автодороги по улице Гранитной.
О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Водителей и пассажиров просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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