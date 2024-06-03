В центре Челябинска фургон во дворе переехал женщину

В Челябинске женщина попала под колеса автофургона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла 30 мая во дворе дома №43 по улице Энгельса в Центральном районе областного центра. Момент ДТП попал на запись видеокамеры.

Судя по видео, женщина шла по дороге во дворе многоэтажки, откуда фургон выезжал задним ходом. Челябинка была занята телефоном и увидела приближающийся автомобиль лишь за мгновение до столкновения.

20-летний водитель автофургона тоже не заметил приближения пешехода. В результате автомобиль сбил женщину. Одно из колес наехало челябинке на грудь. Только после этого люди, находившиеся в фургоне автомобиля, поняли, что сбили человека и сдали вперед.

По информации Госавтоинспекции Челябинска, в результате ДТП 43-летняя челябинка получила повреждения. К счастью, женщина осталась жива. Ее госпитализировали в одну из больниц города.

ГАИ ищет очевидцев ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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