4 июня ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2024, вторник

09:00 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

12:00 – 15:00 Челябинск – Игровая программа «Отдохнуть настало время» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

13:00 Челябинск – Встреча клуба любителей настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

14:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для горожан старшего поколения (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Про зеленые леса и лесные чудеса» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Творческая мастерская «Электронные картины» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Искусств» (встреча возле главного входа театра оперы и балета, пл. Искусств, 1)

18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube