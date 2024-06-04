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Вторник, 4 июня 2024, 09:17 мск

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Троллейбус №5 в Челябинске вернулся на маршрут

Троллейбусный маршрут №5 в Челябинске возобновляет движение по своему маршруту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор Челябинской области», подрядчики завершили модернизацию контактной сети по улице Воровского (от проспекта Ленина до Свердловского проспекта).

Троллейбус №5 направлен теперь по маршруту: АМЗ – площадь Революции – железнодорожный вокзал.

О возобновлении работы троллейбуса №16 будет сообщено дополнительно.

Актуальные схемы движения трамваев и троллейбусов (с учетом закрытых участков) размещены на сайте ООО «ЧелябГЭТ», в специальном разделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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