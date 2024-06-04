На Южный Урал везут абрикосы, зараженные опасным вредителем

Россельхознадзор приостановил в Челябинске реализацию более 15 тонн абрикосов, зараженных плодожоркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, при проведении карантинного фитосанитарного контроля продукции, поступающей на территорию Челябинской области, установлены 2 случая заражения продукции карантинными вредными объектами: в двух партиях свежих абрикосов, поступивших на территорию области из Узбекистана и Таджикистана, выявлена восточная плодожорка. Общий вес зараженных фруктов составил 15,3 тонны.

Зараженные карантинными насекомыми фрукты собственники направили на обеззараживание: методом фумигации мухи должны быть уничтожены во избежание возможного распространения вредителей на территории Челябинской области. Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований.

В Россельхознадзоре отмечают, что это не первый случай выявления заражения абрикосов данным вредителем: 1 июня в 7,7 тоннах узбекских абрикосов так же была выявлена плодожорка.

В настоящее время эта партия находится под контролем ведомства до окончания проведения обеззараживания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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