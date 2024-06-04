В Златоусте должник едва не спалил микроавтобусом с приставом внутри

Златоустовец раскурочил собственный автомобиль, чтобы не отдавать его приставам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, с не вполне адекватным южноуральцем пришлось столкнуться молодой сотруднице подразделения федеральной службы, расположенного в Златоусте.

Суд обязал жителя Златоуста выплачивать алименты на содержание сына в размере прожиточного минимума на ребенка в Челябинской области. Однако горе-папаша решил, что будет достаточным направлять взыскателю по три тысячи рублей. За довольно короткий период долг вырос до внушительных размеров. А с неоплаченными налогами и штрафами ГИБДД общая сумма задолженности достигла 1,6 миллиона рублей.

Взыскать ее с заработной платы было невозможно: златоустовец трудоустроен у индивидуального предпринимателя на полставки водителем с жалованьем в 6,5 тысяч рублей. Иного официального дохода у него нет, счета пусты. А поскольку он работает, об ограничении в правах или привлечении к административной ответственности не может быть и речи. Но судебные приставы нашли подход к должнику.

Оказалось, что в собственности алиментщика есть микроавтобус Iveco, который в частном порядке, без легализации дохода, работает на пассажирском маршруте в Златоусте. Чтобы не нарушать права пассажиров, маршрутку решено было арестовать на конечной остановке.

За рулем находился водитель, по-русски он понимал плохо, но позвонил владельцу, который немедленно примчался на место проведения исполнительных действий и сразу же обрушился с бранью на судебных приставов. На чистом русском звучали только ненормативная лексика и угрозы сжечь автобус – «чтобы никому не достался».

В пылу полемики должник вырвал блок зажигания и аккумулятор автомобиля. Зрителями этого представления стали водители маршруток. От полного разгрома машину спасли присутствие судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и категорический отказ судебного пристава-исполнителя – молодой женщины – покидать автобус.

В результате машину арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. На охраняемую стоянку машину увезли на эвакуаторе.

В настоящее время решается вопрос о привлечении буйного должника к административной ответственности за воспрепятствование профессиональным действиям судебных приставов. Кроме того, ему дано десять дней на погашение долга, по истечении этого срока начнется работа по проведению независимой экспертизы для дальнейшей передачи машины на реализацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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