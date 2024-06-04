В Копейске семья, потерявшая почти все в затопленном доме, не может добиться компенсации

Общественники заявили о затягивании с выдачей документов копейчанам, пострадавшим от подтоплений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, семье из Копейска, потерявшей все имущество в потопе, не дают акт о затоплении. Люди не могут получить компенсацию.

Ранее общественники уже рассказывали о семье, в чьем доме вода стояла по колено. Из-за переполненного пруда улица превратилась в болото. Люди потеряли все: мебель, технику, детские вещи, машину. В доме провалились полы, выпала стена. Чиновники так и не приехали на проверку.

После того, как южноуральцы обратились за помощью на прямую линию с Владимиром Путиным и о проблеме стало известно, к семье прислали бригаду. «Потоп экстренно откачали. Семья получила небольшую выплату – те самые 20 тысяч рублей на человека, о которых рассказали в мэрии Копейска, – рассказали общественники. – Но акта о затоплении не могут добиться до сих пор. Чиновники по понятным причинам затягивают вопрос с бумажкой: получив акт, люди получат право выйти в суд, чтобы компенсировать потерю всего имущества».

Активисты обратились в администрацию Копейска. «Люди имеют право на получение документа о затоплении. Мы проконтролируем, чтобы их законное право было реализовано», – подчеркивают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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