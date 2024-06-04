В Копейске перед судом предстанет начальник участка предприятия, усадивший пьяного работника на автопогрузчик

Прокуратура Копейска направила в суд уголовное дело о нарушении правил охраны труда, закончившихся гибелью работника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, в марте 2023 года молодой человек, работая начальником участка в ООО «Промтрубинвест», отправил пьяного стропальщика перевозить листы металла с одного участка предприятия на другой. Автопогрузчик, на котором нетрезвый работник пытался выполнить указание начальства, опрокинулся, и копейчанин получил смертельные травмы.
В ходе следствия обвиняемый возместил родственникам погибшего расходы на погребение и моральный вред, выплатив полмиллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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