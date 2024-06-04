На М5 в Челябинской области иномарка врезалась в дорожную машину. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП на южноуральском участке федеральной трассы «Урал».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 4 июня, около 13:15 на автодороге М5 в Кунашакском районе Челябинской области.
Автомобиль Toyota, следовавший в сторону Екатеринбурга, врезался в дорожную машину. По информации управления федеральных автодорог «Южный Урал», КДМ выполняла функцию автомобиля прикрытия дорожного пылесоса, очищавшего разделительное ограждение, и двигался в попутном с иномаркой направлении.
В результате аварии водители и трое пассажиров Toyota погибли.
В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области информацию о ДТП подтвердили. Водителей просят воздержаться от поездки в сторону Екатеринбурга. «На данный момент движение плотное, на месте сотрудники ДПС организовали объезд по обочине», – уточнили представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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