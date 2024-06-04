В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки опрессовки

В Металлургическом районе Челябинска не смогли уложиться в сроки первого этапа опрессовки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам 1-го этапа гидравлических испытаний тепловые сети южной зоны Металлургического района не прошли проверку на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.
Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 15.06.2024 включительно. С перечнем объектов, где сроки опрессовки продлены, можно ознакомиться здесь.
Телефон диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.
Челябинск, Виктор Елисеев
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