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Вторник, 4 июня 2024, 15:34 мск

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В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки опрессовки

В Металлургическом районе Челябинска не смогли уложиться в сроки первого этапа опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам 1-го этапа гидравлических испытаний тепловые сети южной зоны Металлургического района не прошли проверку на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.

Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 15.06.2024 включительно. С перечнем объектов, где сроки опрессовки продлены, можно ознакомиться здесь.

Телефон диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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